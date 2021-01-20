Семак вакцинировался от коронавируса
11:58
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак вакцинировался от коронавируса. Об этом сообщила супруга специалиста Анна у себя в Instagram.
«Он посчитал вакцинацию необходимой для себя мерой», — написала Анна Семак.
Из Instagram Анны Семак. Фото Instagram
Ранее Сергей Семак заявил, что положительно относится к идее вакцинировать от коронавируса всех футболистов чемпионата России.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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