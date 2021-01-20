Главный тренер «Зенита» Сергей Семак вакцинировался от коронавируса. Об этом сообщила супруга специалиста Анна у себя в Instagram.

«Он посчитал вакцинацию необходимой для себя мерой», — написала Анна Семак.

Из Instagram Анны Семак. Фото Instagram

Ранее Сергей Семак заявил, что положительно относится к идее вакцинировать от коронавируса всех футболистов чемпионата России.