Семак рассказал, как относится к вакцинации футболистов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед началом сборов в Дубае поделился мнением о прививках от коронавируса Covid-19.

— Как вы относитесь к идее вакцинировать всех футболистов лиги, чтобы игроки внезапно не выпадали из-за ковида?

— Отношусь к этой идее положительно. Надо собрать как можно больше информации и понять, как это повлияет на состояние игроков, сколько после вакцины не рекомендуется тренироваться. Нужна информация, но мы понимаем, что и этот год придется проводить в тех же условиях. Это дополнительные сложности для клубов. Много и других сложностей появляется в связи с внезапным отсутствием тех или иных футболистов.

(Гоша Чернов)