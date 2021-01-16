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Семак рассказал, как относится к вакцинации футболистов

15:10
Сергей Семак. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Семак. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед началом сборов в Дубае поделился мнением о прививках от коронавируса Covid-19.

— Как вы относитесь к идее вакцинировать всех футболистов лиги, чтобы игроки внезапно не выпадали из-за ковида?

— Отношусь к этой идее положительно. Надо собрать как можно больше информации и понять, как это повлияет на состояние игроков, сколько после вакцины не рекомендуется тренироваться. Нужна информация, но мы понимаем, что и этот год придется проводить в тех же условиях. Это дополнительные сложности для клубов. Много и других сложностей появляется в связи с внезапным отсутствием тех или иных футболистов.

(Гоша Чернов)

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