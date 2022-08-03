Семак заявил, что матч против «Ахмата» для «Зенита» будет сложным

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что матч 4-го тура РПЛ против «Ахмата» будет тяжелым для питерского клуба.

«Это не рядовой выезд. В Грозном все матчи складываются очень сложно. Это констатация факта. «Ахмат» — это южная команда, которая будет эмоционально готовиться к встрече с чемпионом. Плюс поле очень медленное всегда. Преимущество быстроты работы с мячом нивелируются на таком поле, что уравнивает шансы команды. На первый план выходят движение и борьба. В этих компонентах «Ахмат» силен», — сказал Семак на пресс-конференции.

Также главный тренер питерского клуба рассказал о подготовке защитника Вячеслава Караваева и полузащитника Густаво Мантуана.

«Караваев фрагментарно начинает заниматься с командой, выполняет какие-то упражнения. То же самое и Густаво Мантуан будет принимать участие в общекомандных упражнениях. На следующей неделе они должны полноценно тренироваться. Кузяев немного позже приступит к тренировкам. Позже, чем Густаво и Вячеслав. Через неделю после них», — добавил Семак.

Мантуан перешел в клуб на правах аренды в рамках двусторонней сделки с «Коринтиансом». Караваев восстанавливается после травмы бедра, которую получил в начале апреля в матче 24-го тура РПЛ сезона-2021/22.

«Зенит» после трех туров РПЛ набрал 7 очков и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России.