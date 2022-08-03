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Сегодня, 11:07

Семак — о матче с «Ахматом»: «Это не рядовой выезд. В Грозном все игры складываются очень сложно»

Семак заявил, что матч против «Ахмата» для «Зенита» будет сложным
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что матч 4-го тура РПЛ против «Ахмата» будет тяжелым для питерского клуба.

«Это не рядовой выезд. В Грозном все матчи складываются очень сложно. Это констатация факта. «Ахмат» — это южная команда, которая будет эмоционально готовиться к встрече с чемпионом. Плюс поле очень медленное всегда. Преимущество быстроты работы с мячом нивелируются на таком поле, что уравнивает шансы команды. На первый план выходят движение и борьба. В этих компонентах «Ахмат» силен», — сказал Семак на пресс-конференции.

Также главный тренер питерского клуба рассказал о подготовке защитника Вячеслава Караваева и полузащитника Густаво Мантуана.

«Караваев фрагментарно начинает заниматься с командой, выполняет какие-то упражнения. То же самое и Густаво Мантуан будет принимать участие в общекомандных упражнениях. На следующей неделе они должны полноценно тренироваться. Кузяев немного позже приступит к тренировкам. Позже, чем Густаво и Вячеслав. Через неделю после них», — добавил Семак.

Мантуан перешел в клуб на правах аренды в рамках двусторонней сделки с «Коринтиансом». Караваев восстанавливается после травмы бедра, которую получил в начале апреля в матче 24-го тура РПЛ сезона-2021/22.

«Зенит» после трех туров РПЛ набрал 7 очков и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России.

Вячеслав Караваев
Далер Кузяев
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
Густаво Мантуан
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 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
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ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
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Торпедо – Химки
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 - : -
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Федор Смолов

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 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

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Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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