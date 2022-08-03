Семак рассказал о своем отношении к пиву

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своем отношении к пиву.

«Отношение к пиву? У меня нет никаких взаимоотношений с пивом. Я не могу быть советчиком. Любителей пива поздравляю с грядущим праздником (5 августа — международный день пива). Думаю, это большой праздник для тех, кто любит этот напиток. Но для меня это будет рядовый день. Я бы лучше отметил день вина, но пива — нет», — сказал Семак на пресс-конференции перед матчем 4-го тура РПЛ против «Ахмата».

Матч «Ахмат» — «Зенит» состоится в субботу, 6 августа. Начало — в 20.00 (мск).