Семак объяснил, почему «Зенит» не собирается отдавать Кругового в аренду

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему защитник Данил Круговой получает мало игрового времени в команде.

«Круговой? Я думаю, что его не стоит отдавать в аренду. Когда он выглядит хорошо — он играет. Конкуренция? Дуглас Сантос может играть не на одной позиции. Поэтому все зависит от того, насколько Круговой готов работать и находиться в своих лучших кондициях.

Место мы ему найдем. Главное, чтобы он играл. Круговой — это не молодой игрок, который требует аренды. Он уже готовый и сформировавшийся игрок нашей обоймы. С таким подходом нам нужно оставлять 10 футболистов, а остальных в аренду», — сказал Семак на пресс-конференции перед матчем 4-го тура РПЛ против «Ахмата».

В сезоне-2022/23 Круговой принял участие в 4 матчах «Зенита» во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Во всех встречах защитник выходил на замену, в сумме он провел на поле 37 минут.