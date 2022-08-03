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Сегодня, 11:05

Семак объяснил, почему «Зенит» не собирается отдавать Кругового в аренду

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Данил Круговой.
Фото ФК «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему защитник Данил Круговой получает мало игрового времени в команде.

«Круговой? Я думаю, что его не стоит отдавать в аренду. Когда он выглядит хорошо — он играет. Конкуренция? Дуглас Сантос может играть не на одной позиции. Поэтому все зависит от того, насколько Круговой готов работать и находиться в своих лучших кондициях.
Место мы ему найдем. Главное, чтобы он играл. Круговой — это не молодой игрок, который требует аренды. Он уже готовый и сформировавшийся игрок нашей обоймы. С таким подходом нам нужно оставлять 10 футболистов, а остальных в аренду», — сказал Семак на пресс-конференции перед матчем 4-го тура РПЛ против «Ахмата».

В сезоне-2022/23 Круговой принял участие в 4 матчах «Зенита» во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Во всех встречах защитник выходил на замену, в сумме он провел на поле 37 минут.

Данил Круговой
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
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 - : -
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Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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