Семак объяснил, почему Кассьерра выходит в стартовом составе «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 3-го тура российской премьер-лиги против «Локомотива» (5:0).

— Что вы сказали команде в перерыве?

— Игровые моменты — как лучше атаковать. Мы же пытались изменить матч, ведь нужно было забивать. И в первом тайме играли неплохо, не хватало немного скорости общекомандной. Но моменты хорошие были, играли против хорошей команды. Сегодня игра сложилась удачно.

— Кассьерра уже три тура не забивает, два из них провел в основе. Вы довольны его игрой?

— Я доволен его игрой. Дело ведь не только в забитых мячах. У него были моменты и в прошлой игре, он полезно действует для команды. Я доволен и им, и Сергеевым. Не могу сказать, что есть претензии.

«Зенит» набрал 7 очков и вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице. «Локомотив» откатился на 12-ю строчку.

В следующем туре «Зенит» 6 августа в гостях сыграет против «Ахмата». «Локомотив» в этот же день также на выезде сыграет с «Краснодаром».