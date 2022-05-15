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Семак о ситуации с вратарями: «Посмотрим на варианты и определимся с голкиперами, которые начнут следующий сезон»

Семак рассказал о ситуации с вратарями в «Зените»
Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру вратаря команды Даниила Одоевского в матче со «Спартаком» (1:1) в 29-м туре Тинькофф РПЛ.

— Замены были запланированными?

— Да. Почему на 60 минуте? Есть аспекты, в том числе и в контрактах, согласно которым отдельные игроки должны играть по 60 минут.

— Довольны игрой Одоевского? Как будете решать ситуацию с вратарями?

— Он молодой вратарь, ему нужно играть. Он должен почувствовать накал таких матчей. Что касается вратарской позиции, посмотрим на варианты и определимся с вратарями, которые начнут следующий сезон.

— С «Нижним» в последнем туре сыграете основным составом?

— Кого-то мы отпустим раньше: длительные перелеты, иностранцы не так часто играют дома. Но это не значит, что мы будем играть ниже своего уровня, мотивация будет на должном уровне. Все будут выкладываться на 100 процентов.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Даниил Одоевский
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Семак продлил успешную серию в противостоянии со «Спартаком»

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