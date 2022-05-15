Семак о ситуации с вратарями: «Посмотрим на варианты и определимся с голкиперами, которые начнут следующий сезон»

Семак рассказал о ситуации с вратарями в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру вратаря команды Даниила Одоевского в матче со «Спартаком» (1:1) в 29-м туре Тинькофф РПЛ.

— Замены были запланированными?

— Да. Почему на 60 минуте? Есть аспекты, в том числе и в контрактах, согласно которым отдельные игроки должны играть по 60 минут.

— Довольны игрой Одоевского? Как будете решать ситуацию с вратарями?

— Он молодой вратарь, ему нужно играть. Он должен почувствовать накал таких матчей. Что касается вратарской позиции, посмотрим на варианты и определимся с вратарями, которые начнут следующий сезон.

— С «Нижним» в последнем туре сыграете основным составом?

— Кого-то мы отпустим раньше: длительные перелеты, иностранцы не так часто играют дома. Но это не значит, что мы будем играть ниже своего уровня, мотивация будет на должном уровне. Все будут выкладываться на 100 процентов.