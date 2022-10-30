Семак оценил уровень игры «Краснодара» в нынешнем сезоне

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после завершения матча 15-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:0) оценил уровень игры соперника.

— Не скучно ли вам играть с таким «Краснодаром», который представляет собой тень самого себя, если иметь в виду атакующие возможности команды?

— Что касается того, скучно или нет, то, конечно, не скучно. Этот градус напряжения он присутствует всегда, перед каждым матчем, я не вижу ни одного равнодушного в составе нашей команды. Кто-то не совсем доволен тем, что играет мало, но это не выплескивается в коллектив, каждый пытается быть полезным по максимуму.

Что касается нашей игры, то если говорить о каком-то развитии, то нынешняя команда отличается от предыдущих тем, что гона играет в более европейский футбол — в плане интенсивности, скорости. Команду строить очень сложно. Вы же знаете, что долгосрочных контрактов немного — кто-то уходит, на его место нужно искать игроков, которые бы подходило под наше видение. А наше видение подразумевает конкурентоспособность в других турнирах. Что касается нынешнего состава, то с точки зрения движения и агрессии мы стали сильнее.

Конечно, какие-то слабые места, безусловно, у нас есть, но мы над ними работаем, глобально состав у нас не менялся. Какие-о игроки пришли, нам нужно их встраивать в игру нашей команды, больше работать над фазами игры, которые нам кажутся наиболее проблемными на данный отрезок времени. При этом делать какие-то прогнозы из серии «что бы было» бессмысленно — очень многое зависит от психологии. Но что касается интересной игры и интенсивности — в этом отношении, я думаю, мы сделали шаг вперед.

— Бывают ли у вас мысли во время матча, особенно в напряженные моменты, о том, что вы сами хотите выбежать на поле и стать полноценным игроком?

— Нет, таких мыслей у меня нет, потому что я точно это не потяну. Поэтому такие мысли мне в голову не приходят — чтобы выйти и как-то помочь. Что касается состояния, то я думаю, что нужно еще поискать такую тяжелую работу, как у главного тренера — ощутить это постоянное напряжение. Матчи — это одно, но ведь ты ответственен за многие вещи, которые происходят внутри команды, практически за все. Это груз он висит, ты его не сбросишь никуда, давление разного плана. Опять же коммуникации — мы работаем с людьми, и хочется, чтобы ребята, которые играют у нас в команде, были счастливы по максимуму — чтобы работали и тренировались и чувствовали себя счастливыми. Нужно не только хорошо играть — нужно стараться получать удовольствие, чтобы радовать наших болельщиков. На сегодняшний день, мне кажется, у нас это получается в большинстве матчей.