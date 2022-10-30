Семак прокомментировал идею проведения матча между сборной России и сборной легионеров РПЛ
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал идею проведения матча между командой России и сборной легионеров премьер-лиги.
— Недавно прозвучала идея о проведении матча между сборной России и сборной легионеров премьер-лиги. В вашем клубе очень много легионеров, «Зенит» — та команда, где они играют очень важную роль, при этом не все играют в своих национальных сборных. Как бы вы отнеслись к предложению возглавить такую сборную легионеров в матче против сборной России?
— Это вопрос сложный, но посмотреть такой матч мне было бы достаточно интересно. Не только у нас легионеры играют ведущую роль — посмотрите на ЦСКА: Карраскаль, Медина, в «Спартаке» Промес — практически полкоманды сейчас. Иностранцы приходят, они добавляют уровня и качества, а наши игроки подтягиваются. Это вопрос нормальной конкуренции. Если наши игроки будут выделяться своим уровнем... Думаю, у руководства «Краснодара» тоже нет мыслей о том, чтобы пригласить иностранного вратаря, потому что там есть Сафонов, который является одним из лучших в чемпионате. Есть Сперцян, который тоже один из лучших, и не надо на эту позицию иностранца, потому что конкуренцию, которая есть, он может выиграть у других игроков. Это хорошо, и сильные россияне в любом случае играют. А тем, кто не играет, нужно расти и двигаться вперед, чтобы составлять реальную конкуренцию иностранным игрокам. Это здорово, когда есть возможность конкурировать с сильными игроками для того, чтобы расти.
— Если бы вам предложили выйти на тренерском мостике команды легионеров, как бы вы отнеслись? Видите ли вы в этом что-то новое для себя?
— Нет, кроме интересной вывески я ничего не вижу. Работа тренера сборной — это другое. Что там можно наиграть или сделать что-то в глобальном смысле, когда команда соберется на два-три дня? Между работой тренера сборной и клуба — большое отличие. Кроме вывески глобальных плюсов в таком матче с точки зрения тренерского роста найти сложно.
— Если будет еще один ретро-матч «Зенита» и «Спартака», на поле выйдете?
— Нет. Я с удовольствием посмотрю такой матч, что я уже делал неоднократно.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|4 : 1
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|6 : 1
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|1 : 2
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|0 : 1
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|2 : 1
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|2 : 2
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|1 : 0
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|0 : 1
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2