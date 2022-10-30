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30 октября, 23:10

Семак заявил, что у него не было конфликта с нападающим «Краснодара» Кордобой

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после завершения матча 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0) заявил, что у него не было конфликта с нападающим «быков» Джоном Кордобой.

— Сергей Богданович, опровергните или подтвердите тот факт, что после матча у вас был личный конфликт с Кордобой.

— Нет, мы с ним пожали руки друг другу и поблагодарили за игру.

— Не кажется ли вам, что часто в нашем чемпионате то, что происходит за пределами поля — в подтрибунке, в раздевалках — слишком серьезно влияет на всю атмосферу премьер-лиги.

— Нет, я не могу так сказать. Есть какие-то единичные случаи, но что касается эмоций, то естественно, что эмоции — это прекрасно. Конечно, иногда они зашкаливают и какие-то грани переходят, приходится включаться каким-то соответствующим структурам. Но я бы так не сказал — по пальцам можно пересчитать какие-то спорные ситуации, которые возникали за полем. Это эмоции, и мне кажется, это интересно, если они не переходят границы и не становятся оскорблениями, если кто-то чем-то недоволен, высказывает свое мнение, машет руками — в этом нет ничего плохого, это только добавляет огня, если можно так выразиться.

— Сталкивались ли вы с таким мнением, что к «Зениту» относятся как-то по-особенному, по-иному и по-другому не только соперники, но и пресса, и футбольные власти? Я говорю об этом, потому что вы наверняка знаете о том, какие настроения бывают и как реагируют на успехи или неудачи «Зенита» не только потому что он лидер.

— Конечно. Вы правы. И со стороны болельщиков, что понятно, и со стороны журналистов — они же тоже люди и симпатизируют той или иной команде. Что касается вышестоящего руководства, то то же самое — какие-то решения принимаются с опаской — чтобы кто-то не подумал, что эти решения — для кого-то. Нам не нужно дополнительно создавать никакие условия, мы доказываем все своей игрой на футбольном поле, ребята на тренировках выкладываются по максимуму. Я вижу, как они работают, вижу атмосферу в раздевалке — это то, ради чего мы работаем. Находиться наверху, конечно, очень сложно — это и давление, и та риторика, которая иногда звучит... Но что поделать — от этого никуда не деться, мы должны быть сильнее всего этого, делать правильные шаги, двигаться вперед и показывать хорошую игру, чтобы радовать наших болельщиков. Их тоже очень и очень много.

Джон Кордоба
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Краснодар
2
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Семак оценил уровень игры «Краснодара» в нынешнем сезоне
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 6 : 1
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 1 : 2
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 0 : 1
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 2 : 1
30.10 14:00
Сочи – Урал
 2 : 2
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 1 : 0
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 0 : 1
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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