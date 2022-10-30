Семак заявил, что у него не было конфликта с нападающим «Краснодара» Кордобой
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после завершения матча 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0) заявил, что у него не было конфликта с нападающим «быков» Джоном Кордобой.
— Сергей Богданович, опровергните или подтвердите тот факт, что после матча у вас был личный конфликт с Кордобой.
— Нет, мы с ним пожали руки друг другу и поблагодарили за игру.
— Не кажется ли вам, что часто в нашем чемпионате то, что происходит за пределами поля — в подтрибунке, в раздевалках — слишком серьезно влияет на всю атмосферу премьер-лиги.
— Нет, я не могу так сказать. Есть какие-то единичные случаи, но что касается эмоций, то естественно, что эмоции — это прекрасно. Конечно, иногда они зашкаливают и какие-то грани переходят, приходится включаться каким-то соответствующим структурам. Но я бы так не сказал — по пальцам можно пересчитать какие-то спорные ситуации, которые возникали за полем. Это эмоции, и мне кажется, это интересно, если они не переходят границы и не становятся оскорблениями, если кто-то чем-то недоволен, высказывает свое мнение, машет руками — в этом нет ничего плохого, это только добавляет огня, если можно так выразиться.
— Сталкивались ли вы с таким мнением, что к «Зениту» относятся как-то по-особенному, по-иному и по-другому не только соперники, но и пресса, и футбольные власти? Я говорю об этом, потому что вы наверняка знаете о том, какие настроения бывают и как реагируют на успехи или неудачи «Зенита» не только потому что он лидер.
— Конечно. Вы правы. И со стороны болельщиков, что понятно, и со стороны журналистов — они же тоже люди и симпатизируют той или иной команде. Что касается вышестоящего руководства, то то же самое — какие-то решения принимаются с опаской — чтобы кто-то не подумал, что эти решения — для кого-то. Нам не нужно дополнительно создавать никакие условия, мы доказываем все своей игрой на футбольном поле, ребята на тренировках выкладываются по максимуму. Я вижу, как они работают, вижу атмосферу в раздевалке — это то, ради чего мы работаем. Находиться наверху, конечно, очень сложно — это и давление, и та риторика, которая иногда звучит... Но что поделать — от этого никуда не деться, мы должны быть сильнее всего этого, делать правильные шаги, двигаться вперед и показывать хорошую игру, чтобы радовать наших болельщиков. Их тоже очень и очень много.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|4 : 1
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|6 : 1
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|1 : 2
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|0 : 1
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|2 : 1
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|2 : 2
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|1 : 0
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|0 : 1
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2