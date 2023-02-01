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Сегодня, 19:13

Семак: «Ренан — игрок очень талантливый. Для нас важно, насколько быстро он сможет адаптироваться»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил перспективы новичка команды Ренана.

— Следите ли вы за выступлениями молодежной сборной Бразилии, за которую выступает Ренан?

— Конечно, смотрим, наблюдаем. Ничего нового о нем не узнали — что касается индивидуальных качеств, то они нам были знакомы. Он смотрится достаточно хорошо, со своими плюсами и минусами, безусловно. Игрок очень талантливый. Для нас важно, насколько быстро он сможет адаптироваться у нас, — цитирует тренера сайт «Зенита».

— Есть ли вероятность, что кто-то из молодых футболистов из структуры клуба присоединится к команде?

— Да, конечно, кто-то присоединится. Сегодня-завтра решим. Поговорим с тренерами «Зенита» — 2 о том, в каком состоянии находятся те, кого мы знаем. Может быть, есть те футболисты, которые хорошо проявляют себя. Кого-то обязательно пригласим — несколько человек обязательно. Из молодежи — те, кто работали на первых сборах, остались. Только Женя Ким уехал — он пропустил вторую часть сборов из-за небольшой травмы. Будет набирать форму, дальше посмотрим.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-02-01-sergey-semak-vse-mysli-o-tom-chtoby-sygrat-kak-mozhno-bolshe-i-kak-mozhno-luchshe.htm

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье
ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Интер 1
Аталанта 0
Матч завершен

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
Сергей Семак
ФК Зенит
Роберт Ренан
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
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Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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П
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