Семак: «Ренан — игрок очень талантливый. Для нас важно, насколько быстро он сможет адаптироваться»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил перспективы новичка команды Ренана.

— Следите ли вы за выступлениями молодежной сборной Бразилии, за которую выступает Ренан?

— Конечно, смотрим, наблюдаем. Ничего нового о нем не узнали — что касается индивидуальных качеств, то они нам были знакомы. Он смотрится достаточно хорошо, со своими плюсами и минусами, безусловно. Игрок очень талантливый. Для нас важно, насколько быстро он сможет адаптироваться у нас, — цитирует тренера сайт «Зенита».

— Есть ли вероятность, что кто-то из молодых футболистов из структуры клуба присоединится к команде?

— Да, конечно, кто-то присоединится. Сегодня-завтра решим. Поговорим с тренерами «Зенита» — 2 о том, в каком состоянии находятся те, кого мы знаем. Может быть, есть те футболисты, которые хорошо проявляют себя. Кого-то обязательно пригласим — несколько человек обязательно. Из молодежи — те, кто работали на первых сборах, остались. Только Женя Ким уехал — он пропустил вторую часть сборов из-за небольшой травмы. Будет набирать форму, дальше посмотрим.