Семак рассказал, как проходит подготовка «Зенита» ко второй части сезона РПЛ
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как проходит подготовка команды ко второй части сезона РПЛ.
— Задача — одна, набирать форму. Если первый сбор больше для того чтобы вернуть функциональные кондиции, то второй сбор — чтобы побольше сыграть и немножко адаптироваться к игровому ритму и времени, которое нужно будет давать футболистам и на этих сборах, и в Кубке, и в чемпионате России. Чтобы ко второй части сезона подошли в хорошей форме, и, желательно, без травм. Это задачи, повторяющиеся на любых сборах. Вторые сборы — больше игровые, естественно. Все мысли о том, чтобы сыграть как можно больше и как можно лучше, — приводит слова тренера сайт «Зенита».
— Все ли футболисты в строю? Все ли хорошо себя чувствуют после нескольких выходных?
— На сегодняшний день все готовы тренироваться, все работают. Травмированных нет на сегодняшний день. Посмотрим, дай Бог, чтобы и дальше была такая ситуация.
— Можно ли назвать сегодняшнюю тренировку втягивающей после нескольких выходных?
— Конечно. Кто-то добирался сегодня, кто-то вернулся к обеду. Начинать давать ту же нагрузку, которая будет завтра, не имело смысла. Сегодня провели полуподготовительное занятие, чтобы завтра начинать работать в полную силу.
1 февраля сине-бело-голубые провели первую тренировку в рамках тренировочных сборов в Дубае.
В занятии приняли участие все футболисты, находящиеся в расположении «Зенита» с первых сборов, кроме Евгения Кима, который пропустил вторую часть подготовки в Катаре из-за травмы.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2