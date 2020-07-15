Главный тренер «Урала» Парфенов заявил, что Эль-Кабир может пропустить полуфинал Кубка России против «Химок»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов поделился ожиданиями от матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала». Также, специалист сообщил, что нападающий команды, Отман Эль-Кабир, пропускающий встречу с командой из Тулы из-за травмы, может не сыграть в матче 1/2 Кубка России против «Химок», который состоится в воскресенье, 19 июля.

— Эль-Кабир, думаю, на этой неделе не сыграет. Дальше, надеюсь, добавится к составу, — сказал в эфире «Матч Премьер» Парфенов. — Погодные условия непростые, но условия для всех одинаковы. Конечно, график очень плотный, отсюда и изменения в составе. Они будут каждую игру, потому что 10 человек при таком графике не смогут сыграть, это невозможно ни в одной команде. Рад, что у нас достаточно футболистов в обойме, которые находятся в хорошем состоянии, выходят на поле и прибавляют. Это важно на таком тяжелом отрезке.