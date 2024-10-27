Станкович — о Дуарте в матче с «Пари НН»: «Если я захочу выпустить 18 центральных защитников, я это сделаю»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович оценил игру защитника команды Алексиса Дуарте в матче 13-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:0).

— Дуарте вышел на замену, и с него началась атака на второй гол. Оцените его игру. Почему снова номинальный центральный защитник играет справа?

— Лично для меня намного важнее,что Тео Бонгонда сегодня забил, прервав 13-матчевую безголевую серию. Но если говорить об Алексисе, все было ради команды и результата. Если я захочу выпустить 18 центральных защитников, я это сделаю.

«Спартак» набрал 22 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче чемпионата России красно-белые 2 ноября сыграют против ЦСКА.