25 октября 2025, 16:40

Станкович о заменах Барко и Маркиньоса: «Это тренерское решение — нам нужна была победа»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович объяснил замены полузащитников Эсекьеля Барко и Маркиньоса в матче 13-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (1:0).

— С чем были связаны замены Барко и Маркиньоса? Как их здоровье, или вы были так сильно недовольны первым таймом?

— Слава богу, с ними все хорошо. Это тренерское решение — нам нужна была победа. Никакой драмы. Того, что я увидел в первом тайме, было недостаточно, чтобы взять три очка.

— Вы сегодня совсем без эмоций, а в Махачкале были очень довольны.

— Давайте говорить о футболе. Оставьте мои эмоции. То это не так, то другое... Я с ними справлюсь. Если у вас есть вопросы о футболе, задавайте.

— Кристофер Ву второй матч проводит очень уверенно. Каковы его шансы остаться в составе после возвращения Джику?

— На мой взгляд, он сегодня был лучшим на поле. Если не ошибаюсь, он выиграл все единоборства. Был момент, когда один против двух соперников выиграл даже. Вышел с предельным настроем и концентрацией. Сделал свою работу, ничего не выдумывая.

«Спартак» с 22 очками остается на шестом месте в РПЛ. Следующий матч в чемпионате России красно-белые проведут 2 ноября против «Краснодара».

Материалы сюжета: РПЛ 13-й тур: «Зенит» — «Динамо», «Краснодар» — «Рубин» и другие матчи
ЭСК: Левников правильно засчитал третий гол «Сочи» в матче с «Ахматом»
КДК оштрафовал «Зенит» за оскорбительные кричалки во время матча с «Динамо» в 13-м туре РПЛ
«Ахмат» обратился в ЭСК по итогам матча с «Сочи»
«Динамо» заваливает сезон. Что делать клубу и Карпину?
В «Зените» опровергли слухи о Баринове
«Ахмат» — «Сочи»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
  • Gordon

    Про Ву по делу. А про замены... 2/3 1 тайма владели мячом, доходили до штрафной, не хватало только последнего паса. И взять да поменять ключевых игроков...

    25.10.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Много нарушений правил у Ву. Дрлго без карточек не протянет..

    25.10.2025

  • Эрик Стейн

    Давайте говорить о футболе-так футбола нет, команда воосновном выигрывает за счет мастерства отдельных игроков, а не потому что есть осмысленная игра

    25.10.2025

    • Спортдиректор «Спартака» Кахигао — о матче с «Оренбургом: «Это не была хорошая игра»

    Станкович сообщил, что Бабич перенесет операцию 28 октября
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 18 12 4 2 37-12 40
    2
    		 Зенит 18 11 6 1 34-12 39
    3
    		 Локомотив 18 10 7 1 39-23 37
    4
    		 ЦСКА 18 11 3 4 30-17 36
    5
    		 Балтика 18 9 8 1 24-7 35
    6
    		 Спартак 18 8 5 5 26-23 29
    7
    		 Рубин 18 6 5 7 16-22 23
    8
    		 Ахмат 18 6 4 8 22-25 22
    9
    		 Акрон 18 5 6 7 22-26 21
    10
    		 Динамо 18 5 6 7 27-26 21
    11
    		 Ростов 18 5 6 7 15-20 21
    12
    		 Кр. Советов 18 4 5 9 20-33 17
    13
    		 Динамо Мх 18 3 6 9 8-21 15
    14
    		 Пари НН 18 4 2 12 12-28 14
    15
    		 Оренбург 18 2 6 10 17-29 12
    16
    		 Сочи 18 2 3 13 16-41 9
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 11
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 9
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 11
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 7
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 16 1 2
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 16 1 6
    Йонуц Неделчару
    Йонуц Неделчару

    Акрон

    		 17 1 4
    Вся статистика

