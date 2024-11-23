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Сегодня, 20:30

Станкович: «Угадьде провел феноменальную игру, но без партнеров по команде этого бы не произошло»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович отметил вклад всех игроков команды в победу над «Локомотивом» в матче 16-го тура РПЛ (5:2).

 — Лучше говорить не об одном футболисте, а о целой команде. Я вижу, как они работают, как все сконцентрированы. Команда может вознести одного игрока на вершину — сегодня это был Угадьде. Он только два дня назад вернулся, а сегодня провел феноменальную игру. Но без партнеров этого бы не произошло.

Мы понимаем, что у нас было 10-минутное затмение. Такие моменты случаются. Они дают возможность для роста, для сплочения.

Оборона? Не могу раскрыть всех секретов. Но мы сделали шаг в сторону надежности. Подстраивались под соперника? Да.

Форвард красно-белых Манфред Угальде оформил покер в матче с «Локомотивом». Еще один гол забил Эсекиэль Барко. «Спартак» одержал четвертую победу подряд и поднялся на четвертое место в РПЛ, набрав 31 балл.

Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
13
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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22.11 19:00
Рубин – Акрон
 3 : 0
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 0 : 1
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 1 : 2
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 2 : 2
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 5 : 2
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 6 1 0
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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