Станкович: «Угадьде провел феноменальную игру, но без партнеров по команде этого бы не произошло»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович отметил вклад всех игроков команды в победу над «Локомотивом» в матче 16-го тура РПЛ (5:2).

— Лучше говорить не об одном футболисте, а о целой команде. Я вижу, как они работают, как все сконцентрированы. Команда может вознести одного игрока на вершину — сегодня это был Угадьде. Он только два дня назад вернулся, а сегодня провел феноменальную игру. Но без партнеров этого бы не произошло.

Мы понимаем, что у нас было 10-минутное затмение. Такие моменты случаются. Они дают возможность для роста, для сплочения.

Оборона? Не могу раскрыть всех секретов. Но мы сделали шаг в сторону надежности. Подстраивались под соперника? Да.

Форвард красно-белых Манфред Угальде оформил покер в матче с «Локомотивом». Еще один гол забил Эсекиэль Барко. «Спартак» одержал четвертую победу подряд и поднялся на четвертое место в РПЛ, набрав 31 балл.