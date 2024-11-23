Галактионов оценил игру Угальде в матче «Локомотива» со «Спартаком»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после поражения от «Спартака» (2:5) в 16-м туре РПЛ прокомментировал игру форварда красно-белых Манфреда Угальде, оформившего покер.

— Покер Угальде? Индивидуальное мастерство определило моменты. Он доставил нам неприятности в игре. Мы акцентировали внимание на его сильные качества, но не справились.

Лантратов? Рано разбирать по горячим следам. Может, Илья почувствовал неуверенность. Может, игроки решили пройти через промежуточную передачу, — сказал Галактионов.

«Спартак» (31 очко) одержал четвертую победу подряд и поднялся на четвертое место в РПЛ. «Локомотив» (34) остается третьим в турнирной таблице.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Краснодаром». Матч пройдет 1 декабря. «Локомотив» в этот же день на своем поле примет «Химки».