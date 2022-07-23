Главный тренер «Сочи» Александр Точилин подвел итог матча второго тура РПЛ против ЦСКА (0:3).

«Тяжело комментировать игры с таким счетом. Мы должны сделать определенные выводы. И в ближайшей игре реабилитироваться за такой результат. Хотя по первому тайму могу сказать, что игра была равной. Они свои моменты забили, а мы нет. Второй гол решил общий результат игры.

Команда играла вторым номером. В переходных фазах мы где-то не доработали, достаточно простые были потери мяча. ЦСКА как раз этими переходами и славится. Мы понимали прицнипы и философию Федотова. Ему за короткое время уже удалось это выстроить в новом клубе. В каких-то моментах мы старались создавать сложности, но не реализовали моменты, которые у нас были», — цитирует тренера сайт южан.

В следующем туре РПЛ, 30 июля, сочинцы встретятся с «Ахматом». Это будет первая игра в сезоне на домашнем поле.