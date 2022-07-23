Владимир Федотов: «Я бы отметил всю команду, а не отдельно взятых футболистов»
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после завершения матча 2-го тура против «Сочи» (3:0) отметил игру некоторых футболистов команды.
— Карраскаль при вас раскрылся по-другому, второй матч подряд становится лучшим игроком. За счет чего достучались до него?
— Я бы отметил всю команду, а не отдельно взятых футболистов. Команда проявила характер и мастерство, когда было непросто. Я за командные взаимодействия и игру. Кто-то в ней себя проявляет, в прошлом матче забил Обляков. Мы заслужили победу отношением к делу. Отдельно взятый футболист не может быть вне системы. Тогда он не будет демонстрировать свои лучшие качества.
— Акинфеев сегодня отдал голевой пас.
— Мяч залетел в штрафную. Мало кто из мировых вратарей в современном футболе на это способен. Получилось точно, сильно и акцентировано в определенную точку.
— У Бахтиера спросили про его адаптированность к позиции защитника.
— Он великолепно ответил. Валерий Лобановский говорил — если футболист противится смене позиции, то с таким нужно расставаться. Универсализм, который позволяет приносить пользу команде — это достижение, которое требует аналитических вещей, мозгов. Человек встает и легко выполняет те требования, которые предъявляются.
— Вы не раз говорили, что игроки должны кайфовать от футбола. Сегодня команда больше кайфовала или все же пахала на поле?
— В этом как раз и суть — в тяжелой изнурительной работе нужно получать удовольствие. Болельщики это чувствуют — самоотдачу, драйв, с которым команда играет и входит в любой эпизод. Это искренне, это и есть удовольствие, — цитирует тренера сайт ЦСКА.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
3
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
4
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|2
|
|
Андрей Мостовой
Зенит
|2
|П
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1