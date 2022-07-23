Владимир Федотов: «Я бы отметил всю команду, а не отдельно взятых футболистов»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после завершения матча 2-го тура против «Сочи» (3:0) отметил игру некоторых футболистов команды.

— Карраскаль при вас раскрылся по-другому, второй матч подряд становится лучшим игроком. За счет чего достучались до него?

— Я бы отметил всю команду, а не отдельно взятых футболистов. Команда проявила характер и мастерство, когда было непросто. Я за командные взаимодействия и игру. Кто-то в ней себя проявляет, в прошлом матче забил Обляков. Мы заслужили победу отношением к делу. Отдельно взятый футболист не может быть вне системы. Тогда он не будет демонстрировать свои лучшие качества.

— Акинфеев сегодня отдал голевой пас.

— Мяч залетел в штрафную. Мало кто из мировых вратарей в современном футболе на это способен. Получилось точно, сильно и акцентировано в определенную точку.

— У Бахтиера спросили про его адаптированность к позиции защитника.

— Он великолепно ответил. Валерий Лобановский говорил — если футболист противится смене позиции, то с таким нужно расставаться. Универсализм, который позволяет приносить пользу команде — это достижение, которое требует аналитических вещей, мозгов. Человек встает и легко выполняет те требования, которые предъявляются.

— Вы не раз говорили, что игроки должны кайфовать от футбола. Сегодня команда больше кайфовала или все же пахала на поле?

— В этом как раз и суть — в тяжелой изнурительной работе нужно получать удовольствие. Болельщики это чувствуют — самоотдачу, драйв, с которым команда играет и входит в любой эпизод. Это искренне, это и есть удовольствие, — цитирует тренера сайт ЦСКА.