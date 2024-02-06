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6 февраля, 22:40

Рианчо оценил перспективы Джикии в «Спартаке»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо оценил перспективы Георгия Джикии в «Спартаке».

«Ситуация с Джикией — сложная для менеджмента «Спартака». Георгий — многолетний капитан и важная фигура красно-белых последних лет. Но надо понимать, что в футболе клуб всегда значит больше, чем игрок. Это касается даже самых великих футболистов. «Манчестер Юнайтед» больше, чем Роналду, «Барселона» больше, чем Месси. История с Джикией — не исключение. В конечном счете «Спартак» значит больше, чем любой игрок, в том числе капитан. Поэтому решение всегда остается за клубом», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

В понедельник агент футболиста Вадим Шпинев сообщил, что контракт защитника «Спартака» не будет продлен, если в клубе останется главный тренер команды Гильермо Абаскаль.

Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. Он помог красно-белым стать чемпионом страны (2016/2017), а также завоевать Кубок (2022) и Суперкубок России (2017). В нынешнем сезоне он принял участие в 9 матчах во всех турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-barselona-bol-she-chem-messi-spartak-bol-she-chem-dzhikiya/
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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 15 1 5
Виктор Мелехин

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