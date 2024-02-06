Рианчо оценил перспективы Джикии в «Спартаке»

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо оценил перспективы Георгия Джикии в «Спартаке».

«Ситуация с Джикией — сложная для менеджмента «Спартака». Георгий — многолетний капитан и важная фигура красно-белых последних лет. Но надо понимать, что в футболе клуб всегда значит больше, чем игрок. Это касается даже самых великих футболистов. «Манчестер Юнайтед» больше, чем Роналду, «Барселона» больше, чем Месси. История с Джикией — не исключение. В конечном счете «Спартак» значит больше, чем любой игрок, в том числе капитан. Поэтому решение всегда остается за клубом», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

В понедельник агент футболиста Вадим Шпинев сообщил, что контракт защитника «Спартака» не будет продлен, если в клубе останется главный тренер команды Гильермо Абаскаль.

Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. Он помог красно-белым стать чемпионом страны (2016/2017), а также завоевать Кубок (2022) и Суперкубок России (2017). В нынешнем сезоне он принял участие в 9 матчах во всех турнирах.