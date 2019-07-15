Главный тренер "Рубина" рассказал о роли Кварацхелии для команды

Главный тренер "Рубина" Эдуардо Докампо поделился ожиданиями от матча первого тура чемпионата России с "Локомотивом". Встреча пройдет в Москве, начало –в 20.00 (мск).

Отметим, что Роман Шаронов​ исполняет обязанности главного тренера "Рубина".

– Уже знакомы с Романом три года. Мы готовились к этому сезону. Надеюсь, что покажем хорошую игру. Шаронову нельзя давать интервью и быть официально главным тренером? Это все по техническим причинам, у нас взаимное доверие с Романом. Первый матч с "Локомотивом"? Придется со всеми играть, спокойно относимся к этому. Кварацхелия – очень качественный игрок для "Рубина", полезен для команды, – сказал Докампо в эфире телеканала "Матч Премьер".

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