В ЦСКА отреагировали на информацию о переговорах с тренером Владимиром Федотовым

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о переговорах с тренером Владимиром Федотовым.

«На ежедневной основе в СМИ появляются фамилии «нового главного тренера» нашего клуба. ПФК ЦСКА на днях должны возглавить и Владимир Ивич, и Йиндржих Трпишовский, и Владимир Федотов. На сегодняшний день у ПФК ЦСКА есть действующий главный тренер — и как минимум из уважения к нему клуб не считает нужным комментировать каждый новый слух», — сказал Брейдо.

Ранее журналист Иван Карпов и «Чемпионат» сообщили, что в приглашении Владимира Федотова на пост главного тренера заинтересованы московское «Динамо» и ЦСКА.