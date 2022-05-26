Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 19:25

В ЦСКА отреагировали на информацию о переговорах с тренером Владимиром Федотовым

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о переговорах с тренером Владимиром Федотовым.

«На ежедневной основе в СМИ появляются фамилии «нового главного тренера» нашего клуба. ПФК ЦСКА на днях должны возглавить и Владимир Ивич, и Йиндржих Трпишовский, и Владимир Федотов. На сегодняшний день у ПФК ЦСКА есть действующий главный тренер — и как минимум из уважения к нему клуб не считает нужным комментировать каждый новый слух», — сказал Брейдо.

Ранее журналист Иван Карпов и «Чемпионат» сообщили, что в приглашении Владимира Федотова на пост главного тренера заинтересованы московское «Динамо» и ЦСКА.

Владимир Федотов (тренер, ФК Сочи)
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
1
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как избавиться от мешков под глазами?
Матч жизни для Ваноли, Бакаева и Федуна. Кого уберут, если «Спартак» проиграет в финале Кубка России
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
ЦСКА продлил контракты с медицинским штабом во главе с Эдуардом Безугловым
Леонид Слуцкий: «Сравнение «Рубина» и «Краснодара» неэтично»
Слуцкий заявил о нехватке футболистов у «Рубина» на финише РПЛ и сравнил свою команду с «Краснодаром»
Слуцкий заявил, что «Рубин» был самым зависимым от легионеров клубом РПЛ
Слуцкий назвал три фактора, почему из «Рубина» уехало большое количество легионеров
Слуцкий объяснил, почему Кварацхелия покинул «Рубин»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

  • valekka

    Карпов вас всех купит и продаст,и опять купит(с)

    26.05.2022

  • John Doe

    "Йиндржих Трпишовский" Не знаю кто это, но думаю вообще без шансов. Болел ЦСКА потом ни один логопед не вылечит ))

    26.05.2022

    • Слуцкий заявил о нехватке футболистов у «Рубина» на финише РПЛ и сравнил свою команду с «Краснодаром»

    Слуцкий сравнил роль легионеров в игре «Рубина» и «Ростова»
    Реклама
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    И В Н П +/- О
    1
    		 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
    2
    		 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
    3
    		 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
    4
    		 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
    5
    		 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
    6
    		 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
    7
    		 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
    8
    		 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
    9
    		 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
    10
    		 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
    11
    		 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
    12
    		 Урал 30 8 9 13 27-35 33
    13
    		 Химки 30 7 11 12 34-47 32
    14
    		 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
    15
    		 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
    16
    		 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.05 17:00
    Арсенал – Урал
    		 1 : 2
    21.05 17:00
    Динамо – Сочи
    		 1 : 5
    21.05 17:00
    Краснодар – Ахмат
    		 1 : 1
    21.05 17:00
    Кр. Советов – Локомотив
    		 0 : 1
    21.05 17:00
    Н. Новгород – Зенит
    		 1 : 0
    21.05 17:00
    Рубин – Уфа
    		 1 : 2
    21.05 17:00
    Химки – Спартак
    		 2 : 1
    21.05 17:00
    ЦСКА – Ростов
    		 4 : 0
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Гамид Агаларов

    Гамид Агаларов

    Уфа

    		 19
    Матео Кассьерра

    Матео Кассьерра

    Сочи

    		 14
    Дмитрий Полоз

    Дмитрий Полоз

    Ростов

    		 14
    П
    Антон Зиньковский

    Антон Зиньковский

    Крылья Советов

    		 9
    Далер Кузяев

    Далер Кузяев

    Зенит

    		 7
    Реми Кабелла

    Реми Кабелла

    Краснодар

    		 6
    И К Ж
    Максимилиано Кофрие

    Максимилиано Кофрие

    Спартак

    		 17 1 4
    Горан Чаушич

    Горан Чаушич

    Арсенал Т

    		 23 1 4
    Гжегож Крыховяк

    Гжегож Крыховяк

    Краснодар

    		 15 1 0
    Прогнозы на спорт
    Канал Спорт-Экспресс на YouTube
    Новости
    RSS RSS
    Все новости