РФС 24 мая обсудит систему и формат соревнований в следующем сезоне

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал на своем сайте повестку исполкома. Среди прочего на ней обсудят систему и формат соревнований в следующем сезоне.

Проект повестки дня включает в себя следующие вопросы:

Стратегические вопросы

1. О системе и формате профессиональных соревнований по футболу сезона-2022/2023 гг.

Операционные вопросы

2. Об утверждении итогов всероссийских соревнований по футболу сезона-2021/2022 гг.

Административные вопросы

3. Об одобрении новой редакции устава РФС.

4. О предложении к включению и исключению из членов РФС.

5. О согласовании годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности РФС за 2021 год.

6. О рассмотрении отчета об исполнении годовой сметы (бюджета) РФС за 2021 год.

7. О внесении изменений в годовую смету (бюджет) РФС на 2022 год и в прогноз годовой сметы (бюджета) РФС на 2023 год.

8. О предложении к утверждению независимой аудиторской организации РФС на 2022-2023 годы.

Заседание пройдет 24 мая в очном формате. Начало — в 12:00.