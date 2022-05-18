Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 21:23

РФС 24 мая обсудит систему и формат соревнований в следующем сезоне

Читать «СЭ» в

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал на своем сайте повестку исполкома. Среди прочего на ней обсудят систему и формат соревнований в следующем сезоне.

Проект повестки дня включает в себя следующие вопросы:

Стратегические вопросы

1. О системе и формате профессиональных соревнований по футболу сезона-2022/2023 гг.

Операционные вопросы

2. Об утверждении итогов всероссийских соревнований по футболу сезона-2021/2022 гг.

Административные вопросы

3. Об одобрении новой редакции устава РФС.

4. О предложении к включению и исключению из членов РФС.

5. О согласовании годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности РФС за 2021 год.

6. О рассмотрении отчета об исполнении годовой сметы (бюджета) РФС за 2021 год.

7. О внесении изменений в годовую смету (бюджет) РФС на 2022 год и в прогноз годовой сметы (бюджета) РФС на 2023 год.

8. О предложении к утверждению независимой аудиторской организации РФС на 2022-2023 годы.

Заседание пройдет 24 мая в очном формате. Начало — в 12:00.

Источник: https://www.rfs.ru/news/215921
Футбол
РПЛ
РФС
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Топ-10 мест, куда можно поехать отдыхать летом 2022 года
Малкин попрощается с «Питтсбургом», а Радулова выкинут из Северной Америки? Топ-5 россиян в НХЛ, у которых заканчиваются контракты
Материалы сюжета: РПЛ-2022: чемпионат расширят или вернут Кубок лиги?
Кубок РПЛ уже был в 2003-м. «Зенит» победил, «Спартак» играл в Тарасовке, а Быстров надевал маску Кинг-Конга
Опубликована предварительная повестка общего собрания клубов РПЛ
Генеральный директор «Динамо»: «Мы считаем, что Кубок Лиги может быть интересен, но нужно провести переговоры со спонсорами»
Гендиректор «Факела» Асхабадзе рассказал о результатах заседания рабочей группы по ротации клубов РПЛ и ФНЛ
Алексей Рыскин: «Расширение РПЛ до 18 команд — это не основной вариант»
Президент «Урала» Иванов: «Все клубы, которые сейчас играют, должны сохранить свое место в РПЛ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Слуцкий — о назначении Иванова на матч с «Уфой»: «Странное решение на такой сверхключевой поединок сезона»

Слуцкий — о Фернандесе: «Российский футбол потерял уникального футболиста»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости