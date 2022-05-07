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Слуцкий: «Матч с «Локомотивом» — это большой тест для «Рубина»

Слуцкий назвал предстоящий матч с «Локомотивом» тестом для «Рубина»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 28-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».

«Матч с «Локомотивом» — это большой тест для «Рубина», — приводит слова Слуцкого официальный сайт казанского клуба. — Мы постараемся показать, что конкурентоспособны. «Локомотив» — одна из самых укомплектованных команд. Когда на скамейке могут находиться игроки уровня Баринова, Камано, Магкеева, Миранчука. У них очень длинная скамейка, они активно ротируют состав. Неизменной, наверно, является только тройка нападающих в лице Изидора, Керка и Кухты. Очень качественные легионеры«.

По мнению тренера, московская команда должна была претендовать на высокие места в РПЛ.

«Повторю, очень хорошая команда, группа атаки вызывает большое уважение, но по результатам у них не всегда все стабильно. Понятно, что мы готовимся, у любого соперника есть сильные и слабые стороны. Будем стараться воспользоваться какими-то моментами», — сказал он.

Встреча «Рубина» с «Локомотивом» состоится завтра, 8 мая. Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 19.00 по московскому времени.

После 27 туров РПЛ казанская команда набрала 29 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. Москвичи с 41 баллом располагаются на шестой позиции.

Источник: https://www.rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-nuzhno-maksimalno-kachestvenno-provesti-ostavshiesya-tri-tura

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2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
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 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
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