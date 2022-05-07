Дмитрий Комбаров оценил состояние «Динамо» после поражения от «Крыльев Советов»

Бывший игрок «Динамо» и «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров прокомментировал матч команд в 28-м туре чемпионата России. «Крылья» обыграли «Динамо» со счетом 5:2.

«У «Динамо» молодая команда, они очень хорошо провели большой отрезок чемпионата, больше 2/3 сезона они уверенно двигались вверх по турнирной таблице. В концовке чуть-чуть не справились, это 100 процентов. Три поражения подряд для команды, которая до недавнего времени боролась за чемпионство — не то, что от них ждали. Можно много рассуждать о том, в связи с чем это случилось. Не знаю, может быть, с волнением. Может быть, сильное напряжение, груз ответственности давил из-за таких ожиданий от команды, от той планки, что они задали», — рассказал Комбаров Betonmobile.ru.

Он также отметил, «Крылья Советов» хорошо проявляют себя в Тинькофф РПЛ благодаря прогрессивному тренеру.

После 28 туров самарский клуб занимает 7 место с 41 набранным очком, «Динамо» располагается на 2-м месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 52 очка.