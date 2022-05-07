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Сегодня, 10:47

Дмитрий Комбаров оценил состояние «Динамо» после поражения от «Крыльев Советов»

Виктория Кравченко
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Бывший игрок «Динамо» и «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров прокомментировал матч команд в 28-м туре чемпионата России. «Крылья» обыграли «Динамо» со счетом 5:2.

«У «Динамо» молодая команда, они очень хорошо провели большой отрезок чемпионата, больше 2/3 сезона они уверенно двигались вверх по турнирной таблице. В концовке чуть-чуть не справились, это 100 процентов. Три поражения подряд для команды, которая до недавнего времени боролась за чемпионство — не то, что от них ждали. Можно много рассуждать о том, в связи с чем это случилось. Не знаю, может быть, с волнением. Может быть, сильное напряжение, груз ответственности давил из-за таких ожиданий от команды, от той планки, что они задали», — рассказал Комбаров Betonmobile.ru.

Он также отметил, «Крылья Советов» хорошо проявляют себя в Тинькофф РПЛ благодаря прогрессивному тренеру.

После 28 туров самарский клуб занимает 7 место с 41 набранным очком, «Динамо» располагается на 2-м месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 52 очка.

Источник: https://betonmobile.ru/kombarov-eto-skoree-pobeda-kryilev-chem-porazhenie-dinamo

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Сочи

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
Дмитрий Комбаров
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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30 тур
6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 5 : 2
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
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Гамид Агаларов

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
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Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
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Краснодар

 15 1 0
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