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Главный тренер «Ротора» рассказал, как Кверквелия помогал готовиться к матчу с «Локомотивом»

18:58
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Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич оценил готовность команды к матчу 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

— Тренерский штаб соперника серьезно отнесся к этому матчу, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Игра покажет, в каком состоянии москвичи.

С Кверквелией какие-то моменты обговаривали. Он дал определенную информацию. Игра покажет, как мы ей воспользуемся.

Локомотив — Ротор

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