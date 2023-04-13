Карпин — о встрече с «Зенитом»: «Нет ощущения чемпионского матча»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал предстоящий матч с «Зенитом» в 23-м туре РПЛ.

— Впереди матч двух лидеров. Есть ощущение, что это игра за золото, или «Зенит» слишком далеко оторвался?

— Это встреча двух команд, которые располагаются вверху турнирной таблицы, но думаю, что ни у кого нет ощущения чемпионского матча. Давайте все-таки будем реалистами: отрыв слишком большой, задачи и возможности у двух клубов слишком разные. Мы с первого тура двигались от игры к игре, так и движемся дальше, думая только о предстоящей встрече.