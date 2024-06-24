Илич рассказал о планах по усилению «Пари НН»
Главный тренер «Пари НН» Саша Илич в интервью «СЭ» рассказал о планах клуба по усилению.
— Александр Удальцов стал спортивным директором клуба. Вы уже познакомились с ним?
— Да. Мы не так давно начали подготовку. Виделись пару раз и, конечно, пообщались.
— Кто выбирает игроков?
— Совместно. Я хочу перед подписанием увидеть футболиста, высказать свое мнение. Мы все должны делать вместе.
— Какие позиции нуждаются в усилении?
— Нам нужен вратарь (интервью состоялось до перехода Никиты Медведева в «Пари НН». - Прим. «СЭ»), потому что Нигма (Артур Нигматуллин) покинул команду. Также нужен игрок центра поля, атакующий футболист и пара человек в защиту. Мне не нужно большое количество игроков, мне нужны качественные футболисты.
20 июня «Пари НН» объявил о назначении Александра Удальцова на пост спортивного директора клуба.
В завершившемся сезоне чемпионата России «Пари НН» финишировал 13-м. В стыковых матчах команда обыграла тульский «Арсенал» (1:2, 2:0) и сохранила прописку в РПЛ.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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|0-0
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7
|Ростов
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|0-0
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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|0-0
|0
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11
|Факел
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|0
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0
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|0-0
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14
|Химки
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
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|0-0
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|19.07
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
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Динамо – Факел
|- : -
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Локомотив – Акрон
|- : -
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Ахмат – Краснодар
|- : -
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
|- : -
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Химки – Динамо Мх
|- : -