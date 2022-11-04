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Сегодня, 22:03

Пресс-атташе «Спартака» об инциденте после дерби молодежек: «Напомним молодым об уважении в футболе»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на события матча молодежной команды против ЦСКА (2:1) в игре 17-го тура МФЛ.

«Дерби — это эмоции. Молодость — эмоции вдвойне. Прежде чем осуждать Пилипенко, важно вспомнить, что это далеко не первый случай в истории российского футбола, когда игрок команды заряжает с фанатами какую-то обидную для соперника кричалку.

В этом ярком матче страсти кипели со всех сторон. Мы, разумеется, напомним молодым спартаковцам о том, что уважение в футболе ценится так же, как и преданность родным цветам. Но это будет завтра, когда улягутся эмоции после победы в главном дерби», — сказал Зеленов.

Футболисты ЦСКА спровоцировали потасовку с болельщиками «Спартака» во втором тайма столичного дерби.

После завершения игры футболист «Спартака» с болельщиками скандировал оскорбительную кричалку в адрес соперников.

 
Футболист молодежки &laquo;Спартака&raquo; с&nbsp;фанатами. «Мы сегодня ******* коней!» Футболист молодежки «Спартака» отметил победу над ЦСКА с фанатами

 

ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Зеленов
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2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
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 - : -
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 - : -
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 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Арсен Захарян

Динамо

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Дмитрий Баринов

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 14 1 3
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