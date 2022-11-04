Пресс-атташе «Спартака» об инциденте после дерби молодежек: «Напомним молодым об уважении в футболе»

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на события матча молодежной команды против ЦСКА (2:1) в игре 17-го тура МФЛ.

«Дерби — это эмоции. Молодость — эмоции вдвойне. Прежде чем осуждать Пилипенко, важно вспомнить, что это далеко не первый случай в истории российского футбола, когда игрок команды заряжает с фанатами какую-то обидную для соперника кричалку.

В этом ярком матче страсти кипели со всех сторон. Мы, разумеется, напомним молодым спартаковцам о том, что уважение в футболе ценится так же, как и преданность родным цветам. Но это будет завтра, когда улягутся эмоции после победы в главном дерби», — сказал Зеленов.

Футболисты ЦСКА спровоцировали потасовку с болельщиками «Спартака» во втором тайма столичного дерби.

После завершения игры футболист «Спартака» с болельщиками скандировал оскорбительную кричалку в адрес соперников.