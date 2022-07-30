Циннбауэр: «Счет 0:5 дает пищу для размышлений, но я не хочу обвинять вратаря. Не заметил ошибок от Худякова»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр оценил игру вратаря Даниила Худякова в матче 3-го тура РПЛ против «Зенита» (0:5).

— Будете ли вы дальше доверять Худякову?

— До 64-й минуты мы сохраняли ворота в неприкосновенности. Да, счет 0:5 дает пищу для размышлений из-за обилия голов, но я не хочу обвинять вратаря. По первым впечатлениям я никаких ошибок со стороны Худякова не заметил. Даниил очень уверен в себе. Для такого молодого игрока это необычно. Впервые в карьере вижу, чтобы футболист, совершившийся ошибку в предыдущем матче, уверенно играл в следующей встрече.

Худяков пропустил 8 голов в 3 матчах сезона-2022/23.

В следующем туре «Локомотив» сыграет на выезде против «Краснодара». Матч состоится 6 августа, начало — в 20.00 (мск).