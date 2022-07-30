Циннбауэр объяснил причины разгромного поражения «Зениту» в 3-м туре РПЛ

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал итог матча 3-го тура российской премьер-лиги против «Зенита» (0:5).

— Вы обещали смелый футбол на «Зенит», но прессинг был не таким активным, как в матче с «Ростовом». Каким был план на игру?

— При всем уважении к «Ростову», сейчас у нас был более сильный соперник. Надо всегда стараться стиль игры подгонять под каждого конкретного соперника. И наш план на «Ростов» отличался от плана на «Зенит». Мы определили зону, из которой будем атаковать «Зенит», и планировали использовать ее.

— Что произошло после 64-й минуты? Потеря концентрации? Психологический надлом?

— Первый гол — следствие необязательной ошибки. Для меня ключевой момент — гол после травмы Ненахова, когда мы играли в меньшинстве. Изидор в том эпизоде играл позицию левого латераля. Этот гол сорвал наш план на игру. Футболисты не поняли, почему так произошло. Они были обескуражены и, может быть, это их надломило. Но нам надо донести до игроков, что нельзя терять концентрацию и давать волю эмоциям.

После трех туров РПЛ «Локомотив» набрал 2 очка и занимает 12 место.

В следующем туре железнодорожники на выезде встретятся с «Краснодаром» 6 августа. Начало — в 20.00 мск.