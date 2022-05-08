Хапов: «У «Рубина» тоже были хорошие подходы, но результат закономерен»

Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов подвел итоги матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Рубина» (1:0).

— Хочу поздравить команду и болельщиков с победой, потому что после двух таких тяжелых поражений нам надо было реабилитироваться. Получили два разных тайма: в первом было много поперечных передач, он был очень медленным. Во втором хочу отметить выход Антона Миранчука и Бека-Бека, которые добавили скорости. Второй тайм был более качественным,

— Почему решили использовать Бека-Бека с 46-й минуты?

— Мы же смотрим по тренировкам. Выбрали состав на игру, тем более, у нас 5 человек не могли играть по карточкам и один не долечил травму.

— Счет по игре?

— Мы знали, в какой ситуации «Рубин», им отступать некуда, они супер мотивированы. Еще раз хочу поблагодарить ребят, за то что выдержали первый тайм. У «Рубина» тоже были хорошие подходы, но результат закономерен.

«Локомотив» набрал 44 очка после 28 туров и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» располагается на 13-м месте с 29 очками в 28 играх.