Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев прокомментировал победу в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (1:0).

«Мы проиграли две игры. Сегодня было очень важно победить для уверенности. Мы сыграли на ноль, я рад победе. Не было ли боязни идти в стыки после травмы? Я уже три недели тренируюсь с командой. Все это мы отрабатывали, пробовали. В этом плане все хорошо», — рассказал Магкеев.

«Локомотив» имеет в своем активе 44 очка и занимает шестое место в таблице РПЛ.