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Галактионов: «Дзюба для РПЛ — топовый игрок. Его класс и мастерство не подвергается сомнению»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу над «Пари НН» (4:0) в матче 21-го тура РПЛ.

— Когда я пришел в «Локомотив», были вопросы относительно оценки предыдущего тренерского штаба. Я сразу сказал, что мы отвечаем только за свою работу. Если говорить о том периоде в Нижнем Новгороде, то тогда нам удалось сделать хорошую, цельную, играющую и молодую команду, на которую был спрос. Например, Агапов перешел в топ-клуб. Такая задача была поставлена губернатором Нижегородской области. Те задачи, которые были, решались. У нас были хорошие победы, были и неудачи. Но рецепт один — ежедневная работа каждого человека, игрока, тренера, вне зависимости от команды, — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба.

— Артем Дзюба будто переживает вторую молодость. Как оцените его футбол?

— Артем для нашего чемпионата является топовым игроком. Его класс, его мастерство не подвергается сомнению. Он супермотивирован, мы неоднократно об этом говорили. Наша задача — улучшать его взаимодействие с партнерами по команде. Я уверен, что его результативность будет расти от игры к игре. И мы нацелены на это, и Артем. Здесь наши интересы совпадают. И команда, и он приносят друг другу пользу. Это и есть единый механизм, это и есть единый коллектив.

— Почему Антон Миранчук оказался в запасе?

— Антон очень хорошо провел свой отрезок в национальной сборной. Мы приняли решение, что он усилит нас по ходу игры. Это исключительно тактические нюансы. Думаю, что этот ход оправдался. Он вышел, забил, придал немного динамики, агрессии.

— Что вы почувствовали, когда вновь оказались в Нижнем Новгороде, на этой арене?

— Было очень приятно, что вчера в отеле нас очень тепло встретили местные болельщики. Сфотографировались, задали определенные вопросы, вручили подарки. Все отмечают, что наш период работы в «Нижнем Новгороде» был со знаком плюс. Частичка души здесь, конечно, осталась. Сегодня жизнь и спорт таковы, что надо двигаться дальше. Сегодня футбольный клуб «Локомотив» двигается дальше, добивается результата. Наша задача — идти только вперед, от игры к игре, и возвращать «Локомотив» на вершины.

«Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 21 матче. В 22-м туре команда дома сыграет с «Зенитом».

Источник: ФК Локомотив
Артем Дзюба
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
Михаил Галактионов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
9
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
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 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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