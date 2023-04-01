Галактионов: «Дзюба для РПЛ — топовый игрок. Его класс и мастерство не подвергается сомнению»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу над «Пари НН» (4:0) в матче 21-го тура РПЛ.
— Когда я пришел в «Локомотив», были вопросы относительно оценки предыдущего тренерского штаба. Я сразу сказал, что мы отвечаем только за свою работу. Если говорить о том периоде в Нижнем Новгороде, то тогда нам удалось сделать хорошую, цельную, играющую и молодую команду, на которую был спрос. Например, Агапов перешел в топ-клуб. Такая задача была поставлена губернатором Нижегородской области. Те задачи, которые были, решались. У нас были хорошие победы, были и неудачи. Но рецепт один — ежедневная работа каждого человека, игрока, тренера, вне зависимости от команды, — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба.
— Артем Дзюба будто переживает вторую молодость. Как оцените его футбол?
— Артем для нашего чемпионата является топовым игроком. Его класс, его мастерство не подвергается сомнению. Он супермотивирован, мы неоднократно об этом говорили. Наша задача — улучшать его взаимодействие с партнерами по команде. Я уверен, что его результативность будет расти от игры к игре. И мы нацелены на это, и Артем. Здесь наши интересы совпадают. И команда, и он приносят друг другу пользу. Это и есть единый механизм, это и есть единый коллектив.
— Почему Антон Миранчук оказался в запасе?
— Антон очень хорошо провел свой отрезок в национальной сборной. Мы приняли решение, что он усилит нас по ходу игры. Это исключительно тактические нюансы. Думаю, что этот ход оправдался. Он вышел, забил, придал немного динамики, агрессии.
— Что вы почувствовали, когда вновь оказались в Нижнем Новгороде, на этой арене?
— Было очень приятно, что вчера в отеле нас очень тепло встретили местные болельщики. Сфотографировались, задали определенные вопросы, вручили подарки. Все отмечают, что наш период работы в «Нижнем Новгороде» был со знаком плюс. Частичка души здесь, конечно, осталась. Сегодня жизнь и спорт таковы, что надо двигаться дальше. Сегодня футбольный клуб «Локомотив» двигается дальше, добивается результата. Наша задача — идти только вперед, от игры к игре, и возвращать «Локомотив» на вершины.
«Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 21 матче. В 22-м туре команда дома сыграет с «Зенитом».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
9
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|0 : 2
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|0 : 4
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4