Галактионов — о ситуации с Изидором: «Бесплатно никто никого не отпустит»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос об отъезде нападающего Вильсона Изидора из расположения клуба.

— Попрощался ли Изидор с вами?

— Мы уже говорили на эту тему, что Вильсон после игры с «Сочи» попрощался со всей командой, с тренерами. Уехал в Москву («Локомотив» после выездного матча 6-го тура РПЛ с «Сочи» (1:0) не возвращался в Москву и отправился на матч FONBET Кубка России против «Ростова» (1:2), — Прим. «СЭ»), потому что был сложный выезд в Ростов. Мы понимали, что он оттуда приедет только к пятнице, и трансферное окно будет закрыто. Поэтому здесь все думали и понимали, что какой-то диалог, наверное, ближе к конкретике идет. Тут, наверное, руководители больше скажут.

— Агент заявил, что Изидор якобы плакался и умолял, чтобы его отпустили.

— Чтобы отпустили? Бесплатно никто никого не отпустит. Должно быть предложение, которое устроит клуб.

— Имею в виду в эмоциональном состоянии, было ли что-то?

— Он хорошо тренировался, хорошо работал. Все думали о том, что какой-то диалог приведет к конкретике: предложение, которое должно устроить и клуб, и другую сторону. Значит, такого предложения не было.

Ранее сообщалось, что 23-летний футболист может продолжить карьеру в Греции, Сербии или Турции, так как в этих странах еще открыто трансферное окно. Утверждалось, что железнодорожники ведут переговоры с «Олимпиакосом» и «Црвеной Звездой».

3 сентября стало известно о нежелании Изидора возвращаться в Россию. Он играет за «Локомотив» с 2022 года. Всего футболист провел 42 матча за московский клуб, в которых забил 19 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.