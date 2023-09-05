Агент Изидора подтвердил интерес к игроку со стороны клубов из Греции, Сербии и Турции

Гарольд Ичбиа, агент нападающего «Локомотива» Вилсона Изидора, подтвердил интерес к футболисту со стороны клубов из Греции, Сербии и Турции.

«Да, это правда. Но «Локомотив» все еще хочет 1,5 миллиона евро за аренду. Эти клубы не готовы столько платить», — приводит слова Ичбиа Sport24.

Ранее сообщалось, что 23-летний футболист может продолжить карьеру в Греции, Сербии и Турции, так как в этих странах еще открыто трансферное окно. Утверждалось, что железнодорожники ведут переговоры с «Олимпиакосом» и «Црвеной Звездой».

3 сентября стало известно о нежелании Изидора возвращаться в Россию. Он играет за «Локомотив» с 2022 года. Всего футболист провел 42 матча за московский клуб, в которых забил 19 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.