Орещук ответил агенту Масоэро на слова о мафии: «Мне смешно. Готов провести с ним конференц-колл»

Лицензированный агент ФИФА Роман Орещук в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова представителя защитника «Университатя Клуж» Лукаса Масоэро Рикардо Алонсо Барреры об уходе игрока из «Пари НН».

Ранее Баррера назвал экс-спортивного директора «Динамо» Орещука мафией.

«Предложение Масоэро делал я. Официальное письмо от «Тобола» было у меня. Меня авторизовал «Тобол». Я разговаривал с Масоэро, встречался с ним. Он дал добро, но агент заблокировал эту сделку. Знаю, что он просил за аренду у «Тобола» больше 100 тысяч. В клубе посмеялись, потому что никогда в жизни таких денег никому не платили. Платить игроку и агенту за аренду — смешно. Агент сорвал сделку, хотя я пытался убедить, что это хороший выбор не только для него, но и для футболиста.

В тот момент «Тобол» только начинал поход в Лиге конференций. Там можно было с «Базелем», ирландцами, чехами сыграть. Они решили выбрать теплую ванну. Какое я отношение имею к тому, что он ушел из «Нижнего Новгорода»? «Нижний» в этой ситуации к нашим переговорам не имел отношения, они просто согласились на аренду игрока, чтобы сэкономить на заработной плате. Мне смешно. Готов с этим агентом провести конференц-колл. Мне просто интересно, почему он такие вещи говорит про меня. Какое отношение я имею к «Нижнему Новгороду». У меня там всего один клиент — Владислав Карапузов. К остальным футболистам не имею никакого отношения», — сказал Орещук «СЭ».

Масоэро выступал за «Пари НН» с 2021 по сентябрь 2023 года. Футболист провел за клуб 58 матчей, отметившись 1 результативной передачей.