Соболев — об интересе клубов из Европы: «Ничего не слышал»

Форвард «Спартака» Александр Соболев в интервью «СЭ» отметил, что у него не появилось предложений от европейских клубов после удачного выступления в Лиге Европы.

—Вы забили два гола в Лиге Европы. У вас не появились варианты продолжения карьеры в европейских клубах?

—Нет, не знаю, ничего не слышал. Никакой информации не было.

—Что загадали под Новый год?

—Если брать в «Спартаке», то в Лиге Европы пройти как можно дальше, а со сборной, конечно же, пройти на Чемпионат мира.

—Как вам соперники по стыкам?

—Соперник сильный, хороший. Нам он по зубам. Если будем играть хорошо, то выиграем.

—Левандовски — главная звезда. В топе ваших предпочтений он на каком месте?

—Если брать среди нападающих, то он на первом. Для всех на первом, наверное. Левандовски лучший в мире.

В Лиге Европы российский форвард провел пять матчей и отметился 4 голами.