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Сегодня, 17:05

Соболев — об интересе клубов из Европы: «Ничего не слышал»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент

Форвард «Спартака» Александр Соболев в интервью «СЭ» отметил, что у него не появилось предложений от европейских клубов после удачного выступления в Лиге Европы.

—Вы забили два гола в Лиге Европы. У вас не появились варианты продолжения карьеры в европейских клубах?

—Нет, не знаю, ничего не слышал. Никакой информации не было.

—Что загадали под Новый год?

—Если брать в «Спартаке», то в Лиге Европы пройти как можно дальше, а со сборной, конечно же, пройти на Чемпионат мира.

—Как вам соперники по стыкам?

—Соперник сильный, хороший. Нам он по зубам. Если будем играть хорошо, то выиграем.

—Левандовски — главная звезда. В топе ваших предпочтений он на каком месте?

—Если брать среди нападающих, то он на первом. Для всех на первом, наверное. Левандовски лучший в мире.

В Лиге Европы российский форвард провел пять матчей и отметился 4 голами.

Александр Соболев
Лига Европы УЕФА
ФК Спартак (Москва)
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 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
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 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
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 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
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 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
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 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
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