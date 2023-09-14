Осинькин: «Краснодар» не поменялся полностью и остался атакующей командой. Ажурность пропала, но стало больше баланса»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» высказался о лидерстве «Краснодара» в турнирной таблице РПЛ.

— Вам интересна команда Владимира Ивича? Или то, что она отошла от привычной для «Краснодара» комбинационной игры, не то чтобы разочаровывает, но удивляет?

— «Краснодар» не поменялся полностью, нельзя сказать, что он играет в другой футбол. Да, он стал более прагматичным, но прежняя легкость с мячом в любом случае остается. Просто у нас были стереотипы, что «быки» должны играть только так и никак иначе. Изменения видны больше по действиям в обороне, по сбалансированности между ней и атакой. Тренер видит игру так, и мы не можем сказать, что «Краснодар» стал оборонительной командой.

Она в любом случае атакующая — на первом месте в чемпионате клуб, играющий от обороны, в принципе быть не может. Чтобы побеждать, надо забивать. И использование Кордобы как силового форварда — очень качественное и умное. Это хороший пример того, как правильно задействовать габаритного нападающего с максимальной пользой для команды. Считаю, это большая заслуга Ивича. Да, может, какая-то ажурность пропала, но есть результат, и команда, чуть изменившись, не отошла от своей стратегии. Интересно, как это будет работать дальше.

— Кто из команд РПЛ в этом сезоне вам нравится больше всего?

— Как раз «Краснодар». По сравнению с прошлым сезоном он по игре достиг наибольшего прогресса.

«Краснодар» идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 17 очками в 7 матчах. Команда одержала пять побед, дважды сыграла вничью и не потерпела ни одного поражения.