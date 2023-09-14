Карпин: «Ростов» и так слабый, куда еще больше-то ослабляться»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!» ответил на вопрос о том, удовлетворен ли он трансферной кампанией клуба.

— Чуть-чуть удовлетворенным быть можно. Для нас Сильянов был мегазвездой. Действия «Локомотива» понятны. Они забрали игрока.

— Из вредности получается по факту?

— По факту получается так. Что с ним происходит сейчас, я не знаю. Конечно, удивляет, что он не в основном составе.

— А вы не пытались, даже видя то, что он не играет, и что в составе есть Ненахов Самошников, Митай, Тикнизян...

— В конце того сезона я ему про это говорил. У него семья, Москва, ему надо.

— Это было его желание вернуться?

— «Локомотив» хотел его вернуть, и он тоже (хотел вернуться. — Прим «СЭ»). После игры в Кубке говорю ему: «Ну что?» Он отвечает: «Ну да. Ну вот так». Глаза потупил в землю и все.

— Акбашев и Мохеби, по-моему, могут дырки закрыть в «Ростове», чтобы не было борьбы за выживание, за переходные матчи. Появился у вас парень Вахания, который до сборной за 7 туров дорос.

— Вы от меня что хотите услышать?

— Что «Ростов» не сильно ослаб.

— Так он и так слабый, в смысле, а куда еще больше-то ослабляться.

— Можно ли было сохранить Полоза и Селяву, чтобы обойма была больше.

— Обойма-то есть. Полоз, например, ушел, Ионов пришел. Селява, который не играл, практически ушел, Акбашев пришел, да, разные позиции, но центр поля. Сильянов для нас был мегазвездой, причем на любой позиции в обороне.

После 7 туров «Ростов» с 7 очками занимает 11-е место в чемпионате России.

В следующем туре «Ростов» встретится дома с «Балтикой» (16 сентября).