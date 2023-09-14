Карпин: «Ростов» и так слабый, куда еще больше-то ослабляться»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!» ответил на вопрос о том, удовлетворен ли он трансферной кампанией клуба.
— Чуть-чуть удовлетворенным быть можно. Для нас Сильянов был мегазвездой. Действия «Локомотива» понятны. Они забрали игрока.
— Из вредности получается по факту?
— По факту получается так. Что с ним происходит сейчас, я не знаю. Конечно, удивляет, что он не в основном составе.
— А вы не пытались, даже видя то, что он не играет, и что в составе есть Ненахов Самошников, Митай, Тикнизян...
— В конце того сезона я ему про это говорил. У него семья, Москва, ему надо.
— Это было его желание вернуться?
— «Локомотив» хотел его вернуть, и он тоже (хотел вернуться. — Прим «СЭ»). После игры в Кубке говорю ему: «Ну что?» Он отвечает: «Ну да. Ну вот так». Глаза потупил в землю и все.
— Акбашев и Мохеби, по-моему, могут дырки закрыть в «Ростове», чтобы не было борьбы за выживание, за переходные матчи. Появился у вас парень Вахания, который до сборной за 7 туров дорос.
— Вы от меня что хотите услышать?
— Что «Ростов» не сильно ослаб.
— Так он и так слабый, в смысле, а куда еще больше-то ослабляться.
— Можно ли было сохранить Полоза и Селяву, чтобы обойма была больше.
— Обойма-то есть. Полоз, например, ушел, Ионов пришел. Селява, который не играл, практически ушел, Акбашев пришел, да, разные позиции, но центр поля. Сильянов для нас был мегазвездой, причем на любой позиции в обороне.
После 7 туров «Ростов» с 7 очками занимает 11-е место в чемпионате России.
В следующем туре «Ростов» встретится дома с «Балтикой» (16 сентября).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0