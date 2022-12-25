Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:41

Осинькин: «Постараемся, чтобы Сычевой проявлял свой бомбардирский талант как игрок штрафной»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин сравнил новичка самарского клуба Владимира Сычевого с лучшим бомбардиром прошлого сезона РПЛ Гамидом Агаларовым.

— Вы сравнивали ситуацию Сычевого с Агаларовым, который стал лучшим бомбардиром в прошлом сезоне, но после перехода в новый клуб перестал забивать?

— Ситуация с Агаларовым действительно стояла у нас перед глазами, — цитирует Metaratings.ru Осинькина. — Мы пытались проанализировать, почему у него не пошло, может ли такое повториться с Сычевым. Владимир мало играл на высоком уровне, но мы посчитали, что у него достаточно качеств, которые не дадут ему остановиться. Это и страсть, и физическая мощь, и бомбардирский талант.

Агаларов в прошлом году выглядел очень привлекательно, но в его проблемах должны разбираться другие клубы. Наверное, надо перезагрузиться, перевернуть страницу. А мы должны уже на сборах предпринять шаги, чтобы с Сычевым это не повторилось. Мы играем не так, как «Оренбург», но постараемся, чтобы он был и более вовлеченным в игру, и проявлял свой бомбардирский талант как игрок штрафной.

После 17 туров сезона-2022/23 в РПЛ Сычевой делит первое место в списке лучших бомбардиров турнира с форвардом «Спартака» Квинси Промесом. Оба футболиста забили по 14 мячей.

Источник: Metaratings.ru
Владимир Сычевой
Гамид Агаларов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Решение по вопросу перехода РФС в Азию будет принято 27 декабря
Промес — лучший игрок России этого года. Квинси стал по-настоящему своим
Украинские СМИ объяснили взрывы в Киеве
Немцы высмеяли рождественское видеопоздравление Зеленского
Die Welt: Германия может стать зависимой от Катара из-за отказа от газа из России
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
В «Оренбурге» рассказали, когда будут обсуждать с тренером Личкой продление контракта
Тарханов: «Бердыев — опытнейший тренер. Думаю, «Сочи» возродится»
Борис Ротенберг сообщил, что тренерский штаб Бердыева в «Сочи» пока еще не сформирован
В «Сочи» рассказали о состоянии здоровья Нобоа
Гендиректор «Крыльев Советов» о переходе Сычевого: «Лучший бомбардир чемпионата переходит к нам. Достойное усиление»
В «Крыльях Советов» заявили, что Сычевой будет выступать за команду под другой фамилией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Борис Ротенберг сообщил, что тренерский штаб Бердыева в «Сочи» пока еще не сформирован

Тарханов: «Бердыев — опытнейший тренер. Думаю, «Сочи» возродится»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости