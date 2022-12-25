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Тарханов: «Бердыев — опытнейший тренер. Думаю, «Сочи» возродится»

Мария Гусева
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Бывший член тренерского штаба сборной России Александр Тарханов отреагировал на официальное назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

«Это опытнейший тренер, сейчас, наверное, занимается селекцией и структурой, — цитирует Metaratings.ru Тарханова. — Курбан Бердыев — опытный во всех делах, он и главным тренером работал, и функционером был. Думаю, «Сочи» возродится. Хотя, возможно, этот сезон будет переходным с целью формирования команды и игры».

Последним местом работы 70-летнего специалиста был иранский клуб «Трактор». Бердыев дважды становился чемпионом России с «Рубином», а также привел «Ростов» к серебряным медалям, но он не работал в РПЛ с 2019 года.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России-2022/23 с 25 очками в 17 матчах.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Александр Тарханов
Курбан Бердыев
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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