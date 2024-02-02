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Сегодня, 14:37

Осинькин — о будущем Ломаева: «Спартак»? Надеемся, что он будет прогрессировать у нас»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Иван Ломаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в разговоре с «СЭ» высказался о будущем голкипера самарского клуба Ивана Ломаева.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что агент Павел Андреев предложил «Спартаку» рассмотреть кандидатуру вратаря.

«У меня нет никакой информации про «Спартак». Он наш игрок. Иван получает достаточно много игровой практики у нас в команде. Мы надеемся, что он будет прогрессировать у нас», — сказал Осинькин «СЭ».

В текущем сезоне 25-летний Ломаев провел за «Крылья Советов» 12 матчей во всех турнирах и пропустил 18 голов. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Иван Ломаев
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Игорь Осинькин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

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И К Ж
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