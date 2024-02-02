Осинькин — о будущем Ломаева: «Спартак»? Надеемся, что он будет прогрессировать у нас»
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в разговоре с «СЭ» высказался о будущем голкипера самарского клуба Ивана Ломаева.
Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что агент Павел Андреев предложил «Спартаку» рассмотреть кандидатуру вратаря.
«У меня нет никакой информации про «Спартак». Он наш игрок. Иван получает достаточно много игровой практики у нас в команде. Мы надеемся, что он будет прогрессировать у нас», — сказал Осинькин «СЭ».
В текущем сезоне 25-летний Ломаев провел за «Крылья Советов» 12 матчей во всех турнирах и пропустил 18 голов. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
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13
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|18
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|17
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14
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|18
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|19-28
|15
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15
|Балтика
|18
|3
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|12-24
|13
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16
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|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
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|- : -
|2.03
|14:00
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ЦСКА – Оренбург
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|2.03
|16:30
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Краснодар – Рубин
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|2.03
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Ахмат – Урал
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Балтика – Сочи
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Зенит
|14
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
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Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Максим Глушенков
Локомотив
|6
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Спартак
|5
|И
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|Ж
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Брайан Мансилья
Оренбург
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Ростов
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|1
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