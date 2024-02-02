Рианчо считает, что Карпин сможет работать в Европе

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о будущем главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина.

«Игра и работа в Испании пошла Карпину на пользу — здесь он многому научился. Это видно, у него во многом европейский менталитет. В Испании сильная тренерская школа — Карпин многое отсюда перенял, когда играл в ла лиге под руководством испанских специалистов. Система подготовки футболистов, психология, теория — все это в Испании преподают на высшем уровне. Карпин получил хорошую базу профессиональных знаний и навыков в Испании. Думаю, он сможет работать в Европе в будущем, если решится пойти на этот шаг», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

2 февраля Карпину исполнилось 55 лет.

Карпин с лета 2021 года возглавляет сборную России. В марте 2022 года специалист также вернулся в «Ростов». Ранее он уже работал в клубе — с 2017 по 2021 год.