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2 февраля, 13:57

Рианчо считает, что Карпин сможет работать в Европе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о будущем главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина.

«Игра и работа в Испании пошла Карпину на пользу — здесь он многому научился. Это видно, у него во многом европейский менталитет. В Испании сильная тренерская школа — Карпин многое отсюда перенял, когда играл в ла лиге под руководством испанских специалистов. Система подготовки футболистов, психология, теория — все это в Испании преподают на высшем уровне. Карпин получил хорошую базу профессиональных знаний и навыков в Испании. Думаю, он сможет работать в Европе в будущем, если решится пойти на этот шаг», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

2 февраля Карпину исполнилось 55 лет.

Карпин с лета 2021 года возглавляет сборную России. В марте 2022 года специалист также вернулся в «Ростов». Ранее он уже работал в клубе — с 2017 по 2021 год.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-karpin-mnogomu-nauchilsya-v-ispanii-on-smozhet-rabotat-v-evrope/
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Рауль Рианчо
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3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
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5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
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8
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11
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