Осинькин рассказал, как «Крыльям» набирать очки с лидерами чемпионата

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в разговоре с корреспондентом «СЭ» назвал трудность трех матчей подряд в Москве.

«Не устали ли мы играть в Москве? Здесь дело не в Москве, а в том плане, что такой календарь с лидерами нашего чемпионата. С этими командами, чтобы набирать очки, нужна запредельная мотивация. И даже этого может не хватить в определенных случаях. Игры сложные и у нас все продолжается. У нас следующие две игры с ЦСКА, легче не будет. Надеюсь, хотя бы не тяжелее», — сказал Осинькин «СЭ».

1 марта «Крылья» в гостях сыграли вничью с «Динамо» (1:1) в FONBET Кубке России, а 5 марта проиграли бело-голубым (0:1) в РПЛ.

12 марта самарцы сыграют в гостях с ЦСКА в 19-м туре чемпионата России.