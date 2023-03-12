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Сегодня, 10:50

Осинькин рассказал, как «Крыльям» набирать очки с лидерами чемпионата

Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в разговоре с корреспондентом «СЭ» назвал трудность трех матчей подряд в Москве.

«Не устали ли мы играть в Москве? Здесь дело не в Москве, а в том плане, что такой календарь с лидерами нашего чемпионата. С этими командами, чтобы набирать очки, нужна запредельная мотивация. И даже этого может не хватить в определенных случаях. Игры сложные и у нас все продолжается. У нас следующие две игры с ЦСКА, легче не будет. Надеюсь, хотя бы не тяжелее», — сказал Осинькин «СЭ».

1 марта «Крылья» в гостях сыграли вничью с «Динамо» (1:1) в FONBET Кубке России, а 5 марта проиграли бело-голубым (0:1) в РПЛ.

12 марта самарцы сыграют в гостях с ЦСКА в 19-м туре чемпионата России.

ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
Игорь Осинькин
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 1
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 3 : 1
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
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Ростов – Пари НН
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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