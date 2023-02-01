Ивич — о Зимнем кубке РПЛ: «Это отличный турнир для всех команд»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич поделился мнением о формате Winline Зимнего кубка РПЛ.

— Что думаете в целом о формате турнира? И о соперниках — вам с каждой из команд играть во второй части сезона?

— Думаю, это отличный турнир для всех команд. Мы можем проверить ту работу, что делали до нынешнего момента. У нас действительно три матча с нашими будущими соперниками, мы дадим время игрокам, чтобы проверить их сильные стороны, — сказал Ивич.

— Как вы воспринимаете такие длинные зимние сборы, с подобным турниром, с челленджами, с новыми людьми вокруг?

— Да, в Израиле в это время идет сезон, а не сборы обычно. Но моя работа — адаптироваться так быстро, как возможно. Понять новых игроков, как можно быстрее создать их них команду, которая будет играть и будет побеждать. Верю, что первая часть подготовки была хорошей: мы адаптировались к команде и клубу. Это все очень интересно. У меня много работы, за которую я несу ответственность, и нужно уметь уделять время и внимание деталям. Эти матчи на турнире покажут, где мы, и над чем надо еще поработать.

В Зимнем кубке РПЛ примут участие «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи». Турнир пройдет в рамках зимних сборов в Абу-Даби (ОАЭ) с 1 по 11 февраля.