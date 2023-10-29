Полузащитник ЦСКА Мухин не может вылететь в Германию на операцию на колене из-за проблем с визой

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после победы над «Краснодаром» в 13-туре РПЛ (1:0) сообщил, что полузащитник Максим Мухин не может вылететь в Германию из-за проблем с визой.

Футболисту необходима операция после разрыва крестообразной связки колена. 21-летний россиянин получил повреждение в матче 12-го тура РПЛ с «Рубином» (0:0).

«В Германию Мухин пока не отправляется. Ждем получения визы, по каким-то непонятным причинам произошла отсрочка в ее получении в эти нелегкие времена. Потерять его на длительное время... Календарь интенсивный, а людей у нас не так много. Любая потеря очень неприятна. Как показывает практика, травма отбрасывает футболиста на большое время — это больше полгода», — сказал Федотов на пресс-конференции.

В сезоне-2023/24 Мухин забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 16 матчах за ЦСКА во всех турнирах.