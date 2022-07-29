Бывший нападающий «Динамо» Нжи подписал контракт с турецким «Сивасспором»

Бывший нападающий «Динамо» Клинтон Нжи продолжит карьеру в Турции. Он подписал контракт с турецким «Сивасспором», сообщает сайт клуба.

Соглашение с 28-летним футболистом рассчитано на два года.

В июле «Динамо» достигло договоренности о прекращении трудового договора с форвардом по обоюдному согласию.

Камерунский нападающий перешел в «Динамо» летом 2019 года и за три сезона провел 66 матчей, отличившись 6 раз.