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Йоканович: «Считаю, что Иванов сделал две ошибки не в пользу «Динамо»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал ничью со «Спартаком» (3:3) в 22-м туре РПЛ.

— Немного странная игра. Надо отметить, что с нашей стороны было много ошибок. В обороне не сыграли надежно. В процессе игры мы показали характер, даже проигрывая. Во втором тайме Спартак начал давить, поэтому и сравнил.

— Видели уже момент с пенальти? У многих есть вопросы в справедливости его назначения.

— У меня есть свое мнение, но ответ я вам не дам. Скажу так, для нас это не было фолом. Я много говорю о рефери, считаю, что он [Сергей Иванов] не заметил два фола на наших игроках уже после пенальти.

— Почему заменили Тюкавина на Смолова?

— Надо отметить, что Костя Тюкавин провел хорошую игру, но ее надо было освежить. Надеялись, что Федор будет искать свободные зоны, цепляться за мяч. Но, к сожалению, это не сработало. Надо отметить, что это первая его игра после травмы.

— Так все-таки чья это ничья?

— Обе команды забили по одному очку, но Спартак должен быть больше доволен результатом, так как в концовке мы выигрывали.

— Вы совершили ошибку, заменив Тюкавина на Смолова. Он воспитанник, ему бы ошибки простили, он бы бился до конца. Это дерби.

— Это мое решение. Это была первая замена, нам нужен был свежий игрок. Согласен, что Костя провел хороший матч. Смолов — игрок мастеровитый. Была ошибка его выпускать или не было, не знаю, но это мое решение.

— Что вы посоветуете «Спартаку», чтобы он прошел «Акрон»?

— Не моя работа советовать. Желаю всего лучшего. Лучшая команда победит.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;. «Спартак» — «Динамо»: судья ошибочно назначил пенальти в пользу красно-белых. Зобнин упал сам
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