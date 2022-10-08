Йоканович объяснил результаты «Динамо» в последних четырех матчах

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович объяснил результаты команды в последних четырех матчах РПЛ.

Команда последний раз одерживала победу в РПЛ в 8-м туре, обыграв тогда «Урал» (2:1). Затем «Динамо» проиграло «Сочи» (1:2), «Зениту» (0:2), «Ахмату» (1:2) и сыграло вничью с ЦСКА (1:1).

— Опасность исходила не только от латералей, которые высоко поднимались — в частности от Мойзеса, проблемы также создавали вингеры. Сложно сказать, от кого больше исходила эта опасность. Если говорить о центре поля, то нам не хватало мастерства. Изначально мы говорили, что у ЦСКА в центре поля играет два опорника. Мы должны были использовать свободные зоны и преимущество, которые у нас было в центре поле, но не хватило точности передач.

— Вопрос по последним четырем матчам, которые «Динамо» не выигрывает. С чем это связано? Какие главные проблемы у команды и как намерены их решить?

— Страсть и работа — я не знаю другого решения. Понимаю, что в последнее время идет много критики не только в сторону команды, но и тренеров. Нам нужно понимать, что это часть футбола. Несмотря на эти моменты, нужно идти вперед, нельзя останавливаться. Понимаю, что и фанаты, и пресса ждут от нас этого, ждут новых шагов, развития командной игры.

Если говорить о той ситуации, которая сейчас происходит, нельзя сравнивать команду нынешнего созыва с той, что была в прошлом году, потому что если команда теряет буквально одного важного игрока — это уже большое влияние. В данном случае мы потеряли много тех игроков, которые делают погоду. Сейчас за столь короткий срок очень сложно наладить игровые связи, найти новые рычаги. Всем новым легионерам нужно время для адаптации. Мы, конечно, все это понимаем. Здесь нам нужна упорная кропотливая работа и храбро двигаться вперед. Мы убеждены, что победа придет.

— У вас есть вообще химия, контакт с игроками? Тайм в Грозном был кошмарным, с ЦСКА сегодня чудом не залетело 3-4 гола, отбивались, не могли перейти на вторую половину поля...

— Когда я был игроком еще в прошлом веке и за карьеру тренера у меня никогда не было такого ощущения, что игроки не готовы биться за своего тренера. Мне сложно об этом сказать. Такая мысль меня даже не посещала. Если говорить о воле к борьбе, в первую очередь игроки должны биться за себя, за своих партнеров. У меня нет ощущения, что игроки не готовы ко всему этому. Моя задача — из направить в нужное русло характеристики игры.

Если говорить о мотивации, то я должен их вдохновлять. Те игроки, которые заканчивали сегодня матч, это 19-20 летние парни, которые в том году не имели большого игрового опыта. Им нужно пройти фактор роста, игроки в их возрасте не могут показывать исключительно стабильную игру. Убежден, что рано или поздно мы исправим эти моменты и перейдем на новый этап, когда сможем радовать наших болельщиков.